منها بدائل العظام | عميد أسنان القاهرة يكشف عن مشروعات جديدة للكلية

كشف الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم و الاسنان ، عن تفاصيل تصنيع كراسى الأسنان بـ خامات مصرية ومحلية.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم ، تم توقيع بروتوكول مع مصانع خاصة ومصانع عامة بخصوص تصنيع منتج علمى مهنى من الجامعة ، مشيرا إلى أن هدف الكلية هو تصنيع كرسى مصرى وسيتم الإعلان عنه قريبا .

كما أكد عميد كلية طب الفم والأسنان ، على أن الخامات المستخدمة فى تصنيع الكراسى مصرية بنسبة 70 % من مكونات مصرية.

كما أعلن عميد الكلية ، على أن هناك مشروع جديد تعمل الكلية عليه وهو بدائل العظم و شرائح و مسامير و عدد من المستلزمات الاخرى ، موضحا أن الهدف منها هو أن التحول إلى جامعات الجيل الرابع .