قبل افتتاحها.. 3 كليات جديدة بجامعة القاهرة الدولية بـ 6 أكتوبر |تفاصيل

تستمر جامعة القاهرة فى افتتاح مشاريع جديدة والانتهاء من المشاريع الكبرى لاستكمال التطور الذى تسعى إليه، وذلك من خلال افتتاح كليات جديدة فى مختلف المجالات أو إنشاء عدد من المستشفيات التى لها مواصفات عالمية مثل مستشفى “500 500” وغيره.

جامعة القاهرة الدولية

ينطلق مع افتتاح جامعة القاهرة الدولية قريبا ، افتتاح 35 برنامجا دراسيا جديدا فى تخصصات عديدة منها

برنامج الطاقة و الطاقة المتجددة

تطبيقات الذكاء الاصطناعى و الروبوت

الفيزياء المتقدمة و النووية

علوم الفضاء

علوم الأرض

العلوم البيولوجية

العلوم الهندسية

العلوم السياسة و الاقتصادية

كليات جديدة جامعة القاهرة الدولة

يفتتح بجامعة القاهرة الدولية 3 كليات جديدة وهم

الذكاء الاصطناعى و الروبوت

الطاقة الجديدة و المتجددة

تكنولوجيا وعلوم الفضاء

جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم وفقا لما تم إعلانه عند وضع حجر الأساس في أبريل 2018، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وتحول جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الرابع، وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.