رئيس أكاديمية الفنون: فيلم "الترعة" غير تقليدي.. وتم إخراجه بشكل مميز |فيديو

أكدت غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، أن هناك العديد من الأفلام المصرية المتميزة التي يمكنها المشاركة في المهرجانات المحلية والعالمية.

وأشارت غادة جبارة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السفيرة عزيزة”، عبر فضائية “دي أم سي"، إلى أن فيلم “الترعة” القصير المشارك في مهرجان كان السينمائي فيلم متميز، موجهة التهنئة لصناعه على هذه المشاركة.

وقالت إن هناك أفلام مصرية متميزة يمكنها المشاركة في المهرجانات، مؤكدة أن تلك الأفلام لكي تشارك في المهرجانات يجب أن يوافر فيها معايير خاصة، أهمها أن يكون له طابع مختلف، ولا يتناول فكرة تقليدية، تم مناقشتها من قبل.

للمشاركة بأفلام متميزة أخرى,

وأشارت رئيس أكاديمية الفنون، إلى أن فيلم “الترعة” وصل للعالمية، مؤكدا أن مثل تلك الأفلام ستعمل على خروج مبدعين أكتر، للمشاركة بأفلام متميزة أخرى في المهرجانات السينمائية الدولية.