إطلاق بوستر فيلم الترعة بالتزامن مع مواعيد عرضه بمهرجان كان

انطلق البوستر الرسمي للفيلم المصري القصير “ الترعة ” The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين ليضفي شعورًا مرعبًا عن أحداث الفيلم، ليكشف البوستر لأول مرة عن شخصية النداهة.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لتمثيل مصر في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم LA CINEF لأول مرة منذ 10 سنوات، ومن المقرر إقامة فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

ويُعرض فيلم الترعة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، في برنامج الأفلام القصيرة 4 وذلك يوم الخميس الموافق 25 مايو، الساعة 11 صباحًا (GMT +2) بمسرح Salle Buñuel.

الترعة

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

يقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبة خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين

عن المخرج جاد شاهين

جاد شاهين مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨ بعد أن درس الاعلام. وعمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook الذي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسمLA CINEF .