تعديلات جديدة في شهادات البنك التجارى الدولي.. تفاصيل

أعلن البنك التجارى الدولى - أكبر بنك قطاع خاص بمصر - خفض سعر الفائدة على جميع الشهادات الثلاثية صاحبة العائد الثابت بنسبة تتراوح بين 1 الى 2 بالمائة .

وأفصح البنك عن ذلك عبر موقعه الالكترونى، منوها بأنه تقرر مضاعفة الحد الادنى لشراء الشهادة .

وجاء التغير كالآتى :

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): تم خفض سعر الفائدة بنسبة 2% لتتراجع إلى 18% بدلا من 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً.

وقرر البنك مضاعفة الحد الأدنى للشراء ليصبح 2 مليون جنيه كحد أدنى بدلا من مليون جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: خفض نسبة الفائدة 1.5% ليتراجع إلى 17.5% بدلا من 19% سنويا، ويصرف العائد شهرياً، كما رفع البنك الحد الأدنى للشراء إلى 500 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Prime): تم خفض سعر الفائدة بنسبة 1% ليتراجع إلى 17% بدلا من 18% سنوياً ويصرف العائد شهرياً.

ورفع البنك الحد الأدنى لشراء الشهادة من 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

- أما شهادة Wealth أجل 3 سنوات: تمت إعادة طرحها بسعر فائدة سنوي 19% يصرف العائد شهريا.

ورفع البنك الحد الأدنى للشراء ليبدأ من 5 ملايين جنيه بدلا من 3 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.