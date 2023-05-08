السولية يشارك في التدريبات الجماعية لـ الأهلي

بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عمرو السولية انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي الذي أداه منفردًا للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب بدأ اليوم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

