عمرو حمزاوي: أمريكا ستوافق على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

علق الدكتور عمرو حمزاوي، استاذ العلوم السياسية، على قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية ورفض الولايات المتحدة لهذه الموافقة، مؤكدا على أهمية مناقشة القضية السورية في جامعة الدول العربية، وامريكا لا يوجد أمامها من بدائل غير القبول، حيث أن هذا القرار تم بموافقة عربية وهناك مطالب عربية وضعت أمام الحكومة السورية.

وأشار "عمرو حمزاوي"، خلال حواره عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، اليوم الاثنين، إلى أن الدول العربية اتخذت موقف في بدايات الصراع السوري واستمر دون مراجعة طوال هذه المدة، حيث أنهم تم ترك سوريا للمزيد من النفوذ الإيراني والأطراف الدولية.



وأوضح عمرو حمزاوي، أن العمق العربي لسوريا اختفى خلال السنوات الماضية، وكان هناك تداخل نفوذ وصراع مصالح فيما يخص الملف السوري، مشددًا على أن كل ما تم طرحه على الأرض قائم من قبل أطراف مختلفة، وهناك قضايا من داخل المجتمع السوري أثرت على الإقليم بأكمله.