قصف إسرائيلي وسقوط 13 شهيدا.. الفصائل الفلسطينية تنعى الشهداء وتحمل الاحتلال المسئولية

توفيت فتاة متأثرة بجروح أصيبت بها إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليلة الثلاثاء، ما يرفع عدد القتلى إلى 13.

وأغار الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على 10 مواقع في قطاع غزة، ضمن عملية أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، مستهدفا 3 قيادات بارزة بحركة الجهاد زعم أنها اتخذت قرارت وشاركت في عمليات إطلاق الصواريخ من غزة في الآونة الأخيرة.

وأدى القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى 13 قتيلا، إلى إصابة قرابة 20 آخرين، هم عائلات قادة الجهاد الإسلامي الذين استهدفتهم الغارات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي للجهاد الاسلامي أنه سيتم تشييع جثامين قادته اليوم، الثلاثاء، بعد صلاة الظهر مباشرة.

وحملت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرانيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل".

وطالبت المجتمع الدولي “بتدخل عاجل لوقف العدوان على شعبنا”، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع".

حماس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة.

وأضاف هنية، في تصريح مقتضب تعقيباً على اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس، فجر اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته.

وأكد أن "المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم الاحتلال الغادر والعدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته".

الجهاد

حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسئولية عن المجزرة التي ارتكبها في قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها "تجاوزت كل الحدود ومثلت انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار".

وقالت الحركة إن "الرد على هذه المجزرة العدوانية لن يتأخر، وإن سرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة".

وشددت على أن الاحتلال لن يحقق أهدافه ومبتغاه من وراء هذه الجريمة، فالمقاومة صفوفها موحدة، ومواقفها ثابتة.

وزفت حركة الجهاد وجناحها العسكري سرايا القدس، عدداً من قادتها العسكريين الذي اغتالتهم قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، خلال استهداف منازلهم في القطاع.

وأعلنت عن استشهاد القيادي البارز في سرايا القدس جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس.

كما أعلنت عن استشهاد القيادي خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

إضافة للقيادي في الحركة طارق محمد عز الدين، وهو أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

الفصائل

نعت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، الشهداء الذين اتقوا خلال الغارات الاسرائيلية على القطاع وعلى رأسهم القادة في سرايا القدس.

واستشهد 12 مواطناً بينهم القائد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والقائد خليل صلاح البهتيني، عضو المجلس العسكري قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري لسرايا القدس في الضفة الغربية، في جريمة اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي: “نزف إلى شعبنا ثلة من شهداء قيادات المقاومة في قطاع غزة”.

وأكد قاسم، أن “العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه في كل مكان ضد شعبنا ويصعد من عدوانه على القطاع”.

وأضاف أن المقاومة ستواصل الدفاع عن لشعب الفلسطيني ومقدساته.

الشعبية

وشددت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين من جهتها، على أن الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة قادر على مواجهة العدوان الغادر الذي اختار الاحتلال اشعاله، وأنه سيدفع ثمن جرائم الاغتيال التي ارتكبها في غزة.

وأكدت الشعبية في بيان لها، أن “خسارة شعبنا لأيٍ من قادة المقاومة بفعل هذا الاغتيال، لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارًا على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه، وأنّ هذه الجرائم ستقابل بمزيد من تصعيد شعبنا لمقاومته”.

وقالت: “إذا كان مجرمو الحرب الإسرائيليون يظنون أن جريمتهم الجبانة، ومحاولتهم الاستفراد بأيٍ من قوى المقاومة ستمر دون رد فهم واهمون، وإذا كان الاحتلال قد اختار وقت اشعال هذه المواجهة، فإنّ وقت إنهائها أو مساحة امتدادها سيحدده شعبنا ومقاومته”.

ودعت لوحدة قوى المقاومة، وتكاتف جميع القوى الوطنية الفلسطينيّة، في هذه المواجهة التي أشعل الاحتلال نارها بجريمته الجبانة.

وطالبت الجبهة الشعبية، الجماهير العربيّة، والقوى المناصرة لشعبنا، بالنهوض بدورها وتصعيد فعاليتها ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، والتي لن تكون جريمة اليوم آخرها، والضغط على داعميه الذين يوفرون له الدعم المباشر، والحماية من ملاحقته على جرائمهم.

الديمقراطية

وقالت الجبهة الديمقراطية، إن "حكومة الاحتلال تشن على شعبنا في قطاع غزة حرب إبادة موصوفة، متبعة سياسة «الأرض المحروقة»، فهي تستهدف بطائراتها ومروحياتها ومدفعياتها وزوارقها بيوت المدنيين الآمنين وتدمرها فوق رؤوسهم، ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، معظم هؤلاء من المدنيين النساء والأطفال والشيوخ".

وأكدت الجبهة أن الحرب العدوانية على قطاع غزة بدأتها حكومة الاحتلال الفاشية (نتنياهو، بن غفير وسموتريتش) باغتيال القادة في سرايا القدس جهاد الغنام، خليل البهتيني وطارق عز الدين، وعدد من أبناء شعبنا، وبالتالي هي من تتحمل نتائج حرب الإبادة الموصوفة وما سوف تجره على المنطقة من تداعيات".

وشددت على أن تلك الجرائم لن تمر دون رد وسيدفع الاحتلال ثمن إرهابه وعدوانه المتواصل على شعبنا الفلسطيني.

وأكدت أنه “لن تنجح مشاريع الاحتلال الإسرائيلي لا في شق الصفوف، ولا في ترويع شعبنا وتقويض إرادته الوطنية، وهي لا بد أن تدفع ثمن جرائمها ضد أبناء شعبنا ومقاومته وقادته”.

حركة فتح

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح منذر الحايك، إنها جريمة بشعة غادرة ترتكبها حكومة الإرهاب في منتصف الليل والناس نيام دون مراعاة لأدنى مشاعر الإنسانية.

وأضاف أن "حكومة الإرهاب تفقد عقلها وتمارس القتل لعلمها المسبق أنها أمام مجتمع دولي صامت وداعم وننعى الشهداء الأبرار"، مؤكداً أن المسيرة لن تتوقف مهما كانت التضحيات.

المقاومة الشعبية

من جهتها، حملت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين، الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الجريمة البشعة، مؤكدةً أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وسيدفع ثمن ما اقترفته يداه.

ودعت مجاهديها، إلى إعلان النفير العام والحذر من أي غدر إسرائيلي قادم والالتحام بكل أجنحة المقاومة المظفرة وتلقين الاحتلال دروساً في البطولة والفداء فنحن جميعاً نضرب عن قوس واحدة والثأر قادم لا محالة.

المجاهدون

من جانبها، نعت حركة المجاهدين وجناحها العسكري كتائب المجاهدين القادة الأبرار في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت أن درب الجهاد ماض ولن توقفه جرائم الاحتلال، ونحن في هذه المعركة في خندق واحد وسيدفع العدو ثمن جرائمه باهظاً، كما نؤكد على رص الصفوف والوحدة الجهادية للدفاع عن شعبنا وصد العدوان.

لجان المقاومة

واعتبر المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أن اغتيال القادة الشهداء لن يوقف مسار المقاومة المتصاعد بل ستبقى دمائهم وقوداً لاستمرارها حتى الخلاص والتحرير واستعادة الحقوق.

وأكد أن جرائم الاحتلال ومجازره ستزيد من قوة شعبنا وثباته ومواصلته لمقاومته، وأن النار التي أشعلها الكيان الإسرائيلي الفاشي باستهداف القادة الأبرار وعائلاتهم واستمرار العدوان على شعبنا سترتد عليه نارًا وغضباً وجحيماً.

وأعلنت الجهوزية والنفير العام لدى جميع مقاتلينا ومجاهدينا للرد على جرائم الاغتيال وصد العدوان المستمر والمتصاعد على قطاع غزة المقاوم.