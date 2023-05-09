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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: استراتيجية الشراكة بين مصر والبنك الدولى تدل على قوة اقتصادها

حازم عويان، عضو مجلس
حازم عويان، عضو مجلس النواب

ثمن النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، إطلاق وزارة التعاون الدولى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027.، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. 

وأوضح النائب حازم عويان، أن إطلاق استراتيجية الشراكة بين البنك الدولى ومصر اليوم يدل على ثقة البنك القوية في مصر والاقتصاد المحلي، ويؤكد صحة الإجراءات التى اتبعتها الدولة المصرية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.

كما أكد عضو مجلس النواب ، أن إطار الاستراتيجية يتضمن ثلاث أركان تتمثل في القطاع الخاص والنمو الأخضر وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، مؤكدا  أن البنك يرى مصر دولة قوية، و يعول عليها في تعزيز دور المرأة، حيث نجحت مصر فى تعزيز دور المرأة بشكل ناجح وكبير  في سوق العمل.

يشار إلى أن  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي أكدت خلال المؤتمر الصحفي أمس ، إن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع البنك الدولي يتم البناء عليها عاما تلو الآخر، حيث تعتبر إحدى الدول المؤسسة للبنك منذ عام 1945، وعلى مدار عقود تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي وتنامت حتى أصبح البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية متعددة الأطراف لدى مصر، فضلا عن مساهمته بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات . 

حازم عويان مجلس النواب البنك الدولي مصطفى مدبولي

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