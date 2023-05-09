الشباب والرياضة تصل بفعاليات القوافل الطبية لـ قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية ، تنفيذ ثالث فعاليات القوافل الطبية بمحافظة القليوبية ، بالتعاون مع جامعة بنها ، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والقرى الأكثر إحتياجاً ، حيث نفذت القافلة في قرية ميت كنانة - مركز طوخ بمحافظة القليوبية ، و شملت (طب بشرى، توعية صحية).

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض بالجامعة، حيث تم الكشف الطبي على ٧٥٤ حالة مرضية في التخصصات الطبية (الباطنة - الصدرية - الرمد - العظام - الجلدية - النساء) ، وتم تجهيز الأدوية وتوزيعها على المرضى بالمجان ، من خلال كلية الصيدلة ، بالإضافة إلي تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعة بنها لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

كما شملت القافلة الطبية حملات ومحاضرات توعية حول مخاطر الإدمان وطرق العلاج ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالإضافة إلى التوعية بالتغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية، وبعض الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان وطرق الكشف المبكر عنها، بالإضافة إلى الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة ، وتم توزيع منشورات توعية على المواطنين.