طريقة عمل الكريم كراميل بمذاق شهي

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الكريم كراميل بشكل احترافي خاصة خلال فصل الصيف، لأنه من أشهى أنواع الحلوى

نعرض لكم طريقة عمل الكريم كراميل وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى



مقادير الكريم كراميل

2 كوب لبن

4 بيضة

4 باكو فانيليا

نصف كوب سكر

"الكراميل"

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة عمل الكريم كراميل

* ضعي فى طاسة على النارالسكر والماء وقلبيهم جيدا حتى يتغير لونه ويصبح لون الكراميل و ضعيه فى القالب المخصص

* لتحضير الكريم قومي بخفق اللبن والبيض والفانيليا والسكر جيدا فى الخلاط

* اسكبي الخليط فى القالب الذي تم وضع الكراميل فيه وضعيه فى صينية بها ماء وأدخليها الفرن حتى النضج.

*ادخلى قوالب الكريم كراميل فى الثلاجة حتى تتجمد وعند التقديم قومى بقلبها فى وعاء مناسب ويزين بالكريمة والفواكه