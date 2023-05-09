عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لحل شكاوى المستثمرين.. صناعة النواب توصي بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالمنيا

النائب محمد السلاب،
النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، التوصية بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، للاطلاع على وضع المنطقة والتعرف على نسبة التنفيذ لكل شبكات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تدني الأوضاع بفرع التنمية الصناعية وكثرة الشكاوى من المستثمرين، وسوء حالة المرافق (مياه- كهرباء- طرق بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التعجيل في توصيل المرافق الخاصة بالمنطقة الصناعية من مياه وصرف تفاديا لوقوع غرق للمصانع.

وقال النائب محمد نشأت العمدة، مقدم طلب الإحاطة: "نعاني من عجز في كافة المرافق الموجودة بالمنطقة، وهناك مشكلات في المياه والإنارة والطرق"، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بسرعة التحرك وإلقاء نظرة على المنطقة.

وزير الصحة: 500 مصاب بالجذام بمصر.. ونستهدف القضاء على المرض في 2030

وزير الصحة وسفير أوزبكستان يبحثان تعميق التعاون في مكافحة الفيروسات الكبدية

وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمثل ذراع الدولة في توطين الصناعة، مشددا على ضرورة دراسة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة وتحديدا جهة الولاية وضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد.

وقالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: مر الكثير من الوقت في الحديث عن مشاكل المستثمرين، وعلى هيئة التنمية الصناعية التعاون  مع التنمية المحلية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وتابعت: "نحتاج حل قاطع، نحن كنواب مش عارفين نوري نفسنا للناس ، فالرئيس يعمل في وادي وهؤلاء يعملون في وادي آخر".

وشدد النائب محمد حمدي موسى، عضو اللجنة، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية، قائلا: مصر ليست دولة فقيرة، لأن بها من الثروات والمقدرات الهائلة، إلا أن العقبة في سوء إلادارة، مطالبا وزير الصناعة بالحضور لمناقشة مشاكل التنمية الصناعية وأزمات المستثمرين.

من جانبه طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتعامل الجاد مع المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وقال: ملف الصناعة بحاجة إلى تطوير وتكاتف من جميع وزارات المجموعة الاقتصادية لأن الاهتمام بهذا الملف سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

فيما طالب النائب علاء قريطم بضرورة أن يكون هناك اهتمام كبير من جميع الجهات بالصناعة، داعيا إلى إطلاق مبادرة من لجنة الصناعة تقدم للحكومة للحفاظ على المصانع القائمة.

وقال محمد سليم، رئيس الادارة المركزية بالهيئة الصناعية الخارجية، إنه تم عقد 3 لقاءات مع المستثمرين بالمنطقة والاستماع إلى مشاكلهم بالتعاون مع المحافظة، موضحا أن هناك صندوق لدعم الترفيق بالمناطق وتم منح المحافظة 54 مليون جنيه لحل عدد من المشكلات التي تواجه المنطقة، وبالفعل تم تنفيذها، كما أن المحافظة لها طلبات أخرى حول إحلال شبكة المياه ورفع كفاءة الصرف الرئيسية.

فيما قال المهندس مصطفي نعماني، رئيس قطاع المشروعات بشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي: إذا توفر مبلغ 300 مليون سنقوم بحل مشكلة المياه التي تواجه المنطقة بعمل طلمبات المياه، مؤكدا أن الحل الأمثل في إنشاء محطة مياه ولكنها ستتكلف مبلغ أكثر.
 

الصناعة التنمية الصناعية المستثمرين الاقتصاد الوطني توطين الصناعة المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

هالة السعيد: توجيه 100 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية في خطة 2023/2024

"تحديث الصناعة" يوقع بروتوكولا لتطوير "نول الكليم اليدوي" مع هندسة عين شمس

ترشيحاتنا

رانيا المشاط: الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة يتسق مع حياة كريمة

رانيا المشاط: ندشن حاليا مرحلة جديدة بين مصر والأمم المتحدة

بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

الحوار الوطني| خبير يكشف أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

إدارة بايدن فقدت خوفها.. جنرال أمريكي يطالب بتطبيع العلاقات مع روسيا

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

شبورة مائية وحركة رياح.. تفاصيل عاجلة من الأرصاد بشأن الطقس

صادم| بعد معاناته من الكحة.. اكتشاف عشرات الديدان في صدر رجل برازيلي

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ