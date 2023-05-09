وزير الصحة: 500 مصاب بالجذام بمصر.. ونستهدف القضاء على المرض في 2030

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن وضع مرضي الجذام آمن في مصر لاسيما وإنه مرض بكتيرى، وقابل للشفاء ووزارة الصحة توفر العلاج بالمجان.

ولفت “عبد الغفار”، إلى أن مريض الجذام يصبح غير معد بمجرد تناوله الجرعة الأولى من علاجه،والمرضى يتلقون علاجهم دون الحاجة لعزلهم أو حجزهم.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بشأن الوقوف على جهود وزارة الصحة والسكان المقدمة لمرضي الجذام وسبل تأهيل المرضي اجتماعيا من خلال دمجهم في المجتمع تحت عنوان "مرضي الجذام ..الحق فى الحياة".

وأشار عمرو قنديل، مساعد وزيرالصحة لشئون الطب الوقائي والأمراض المتوطنة،أنه لايوجد خوف من وجود عدوي من مرضي الجذام والموضوع أختلف فى العدوي .

وقال إن هناك قرابة 500 مريض جذام في مصر، ونستهدف القضاء على المرض في 2030.

ولفت الدكتور عمرو قنديل إلي أن هناك نوعين من الجذام بعضه معدى وبعضه غير معدى ،وفترة حضانة المرض تتراوح ما بين من 3 إلي 5 سنوات وقد تمتد لـ 20 عاما.

وبيّن أن فترة علاج مريض الجذام غير المعدى 6 أشهر .بينما تزيد مدة العلاج فى الحالات المعدية وقد تصل لعامين كاملين .

وأضاف الدكتور عمرو قنديل “تشخيص الإصابة بمرض الجذام يكون من خلال ظهور بقع جلدية باهتة اللون مع ضعف أو فقد الإحساس بالأعصاب الطرفية".

ونوه بأن هناك 19 عيادة متخصصة لمرض الجذام بالمستشفيات المتواجدة فى المحافظات التى ظهرت بها الحالات ، لافتا:إنه يتم تأهيل مريض الجذام نفسيا واجتماعيا.

وأكد الدكتور عمرو قنديل على أنه وفقا للمسوحات الصحية الأخيرة فأن هناك عدد لايزيد عن 500 مريض جذام في مصر .

وحول ما أثير بشأن المشكلات التى تواجهها مستعمرة الجذام فى الخانكة ،أكد مساعدا الوزير لشئون الطب الوقائي والأمراض المتوطنة أن المستعمرة صدر بمرسوم ملكى بإنشائها فى الثلاثينات على ٢٤٠٠ فدان، وفى السنوات السابقة ،صدر قرار من الحكومة باستغلال بعض الاجزاء لإنشاء بعض المصانع الحكومية .

وقال إن هناك 262 فدانا هي المساحة المتبقية وتضم مستشفى تتكون من دور واحد ومزرعة فواكه كان الهدف من الزراعة كان الهدف منها الاستفادة من إيرادتها لتوفير احتياجات المرضي والأن يذهب لوزارة المالية ،ثم قرية المرضى وكان يطلق عليها عزبة الصفيح .

ولفت إلي أن عدد نزلاء مستعمرة الجذام من الرجال والنساء 355مريض داخل مستعمرة الجذام بالخانكة.

وأوضح أن هناك 165 شخصا من الفريق الطبي وتضم أطباء جلدية ورمد جراحة وأسنان وعلاج طبيعى والفئات المعاونة.

ولفت الدكتور عمرو قنديل عن قيام بعض المرضي بمستعمرة الجذام بمنع الفريق الطبي بالدخول لممارسة عملهم بزعم ما تردد عبر صفح منتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف المساعدات الإنسانية التى يحصلون عليها من قبل بعض الجمعيات الخيرية.

ونفى وجود مستعمرات فى أكثر الدول انتشارا للمرض ومن بينها الهند ،فضلا عن إلغاء القوانين الخاصة بعزل مرضى الجذام في العالم، متسائلا “هل يمكن ان نستمر فى تسميتها بمستعمرة الجذام ونحن في عام 2023؟”.

