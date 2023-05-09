الصحة: رفع درجة الاستعداد للقصوى لتقديم أوجه الرعاية للأشقاء السودانيين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الصحة والسكان، أن السلطات المصرية تقدم الرعاية الصحية للقادمين من السودان من مختلف الجنسيات سواء مصريين أو أجانب.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أصدر توجيهات منذ بداية الأحداث في السودان برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية في جميع منافذ الدخول إلى مصر سواء كانت جوية أو برية أو بحرية لتقديم أوجه الرعايا الصحية الطبية للقادمين من السودان من المعابر التي تشهد أكبر توافد لهم.

وتم تقديم الخدمة وجميع أوجه الرعايا على محاور متعددة.

المحور الأول :- تقديم الخدمات الطبية من خلال رفع عدد العيادات بالمعابر من 5 إلى 10 عيادات في التخصصات الطبية المختلفة من أمراض الباطنة والأطفال والنساء والتوليد بالاضافة الأسنان، بالإضافة إلى دعمها بالكوادر الطبية مع رفع درجة الاستعداد الوقائي في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بأي أمراض.

المحور الثاني : تحويل الحالات التي تحتاج المزيد من الرعاية إلى المستشفيات المختلفة من خلال رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتحويلهم إلي مستشفيات القاهرة للتعامل معها بشكل أكثر دقة وسرعة.

إضافة إلى التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني، ثم التعامل مع ناقلات الأمراض، كما تم التعامل مع الجانب النفسي للعائدين، من خلال إنشاء عيادات للدعم النفسي سواء في المنافذ والمعابر أو مستشفيات الأمانة النفسية الموجودة في أسوان.

المحور الثالث:- كان على مستوى التطعيمات، حيث قدمت وزارة الصحة تطعيمات للأطفال منها شلل الأطفال 2224 تم التلقيح بها من الأطفال،