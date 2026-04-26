الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

فاتورة الغاز الطبيعي هتكون كام؟.. طريقة الحساب وأسعار الشرائح

الغاز الطبيعي
أمل مجدى

يبحث المواطنون عن طرق احتساب قيمة استهلاك الغاز الشهري وسعر شرائح الغاز المنزلي كما حددتها وزارة البترول.

 ويقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري أسهل طريقة لاحتساب الإستهلاك وقراءة عداد الغاز بشكل صحيح..

احتساب استهلاك الغاز الطبيعي

يقسم استهلاك الغاز الطبيعي إلى شرائح متدرجة، تختلف قيمة المتر المكعب فيها باختلاف الكمية المستهلكة.

الشريحة الأولى:

تشمل الشريحة الأولى الاستهلاك الشهري من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي، ويحسب المتر المكعب بسعر 4 جنيهات.
 

طريقة الحساب:

قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المكعبة المستهلكة × 4 جنيهات.
 

مثلاً إذا كان الاستهلاك الشهري 5 متر مكعب، فإن قيمة الفاتورة تكون:
5 × 4 = 20 جنيه.

الشريحة الثانية:

تشمل الشريحة الثانية  الاستهلاك الذي يزيد على 30 مترًا مكعبًا شهريًا، ويحتسب المتر المكعب بسعر 5 جنيهات.
 

طريقة الحساب

قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المكعبة المستهلكة × 5 جنيهات.
مثلاً إذا بلغ الاستهلاك 40 مترًا مكعبًا خلال الشهر، تصبح قيمة الفاتورة:
40 × 5 = 200 جنيه.

الشريحة الثالثة:


تشمل هذه الشريحة الاستهلاك الذي يتجاوز 60 مترًا مكعبًا شهريًا، ويتم حساب المتر المكعب بسعر 7 جنيهات.
 

طريقة الحساب: 

قيمة الفاتورة = عدد الأمتار المكعبة المستهلكة × 7 جنيهات.
 

مثلاً إذا وصل الاستهلاك 75 مترًا مكعبًا، فإن إجمالي الفاتورة يصل إلى:
75 × 7 = 525 جنيهًا.

ويسرت شركات الغاز وسائل تسجيل قراءة العداد، للحد من التقديرات الجزافية، وبما يعزز دقة الفواتير، حيث يمكن للمشتركين إدخال القراءة بأنفسهم من خلال:

-الموقع الإلكتروني الرسمي.
-التطبيقات الذكية المعتمدة.
-خدمات الاتصال الهاتفي.

وتساعد هذه الوسائل في تسجيل بيانات الاستهلاك بشكل دوري دون الحاجة لانتظار مندوب الشركة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بالموبايل


-الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.
-اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد.
-إدخال بيانات المشترك.
-تسجيل القراءة الحالية.
-الضغط على إرسال لتأكيد الطلب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز


-الدخول إلى موقع شركة بتروتريد.
-اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.
-إدخال بيانات المشترك.
-الضغط على استعراض الفواتير لمعرفة القيمة المستحقة.

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

