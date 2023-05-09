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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خالد عبد الغفار: إرسال 25 طن دواء لوزارة الصحة السودانية دعما للأشقاء

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية فى حالة يقظة ومتابعة أولا بأول بشأن الوضع الصحي للسودانيين والجاليات التى دخلت مصر فى ظل الأزمة السودانية الحالية.

وقال عبد الغفار، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن، إنه جار حاليا إرسال 25 طن دواء لوزارة الصحة السودانية لدعم الأشقاء السودانيين ،لاسيما وأن 80 %من المستشفيات السودانية أصبحت خارج نطاق الخدمة .


وأشار الوزير: مع اندلاع الأزمة السودانية ،والتى حدثت فجأة فى أواخر أيام شهر رمضان ومع حلول الأعياد، شكلنا لجنة لإدارة الأزمة تضم كافة القطاعات المعنية، وكنا نتوقع نزوح قطاع الطب الوقائي والعلاجى نتيجة إصابات الحرب والإعياء .

وشدد وزير الصحة والسكان على أنه تم إنشاء العيادات عبر المعابر والمنافذ المخصصة لعودة  السودانيين .لافتا إلي أن الشعب السوداني متأثر جدا من الدور الكبير الذى تلعبه مصر تجاههم.

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وقال وزير الصحة والسكان إنه تم تخصيص عيادات نفسية داخل المعابر والمواقف للأطفال السودانيين، والدولة  تتحرك بشكل متكامل بين الوزارات .

وشدد عبد الغفار علي أن وزارة الصحة والسكان كانت على رأس الأحداث من خلال تأمين الحدود المصرية من ناقلات الأمراض ،لاسيما وأن السودان يعاني من نقص فى الخدمات الصحية وفى ظل وجود اشتباكات على أراضيه أصبحت الأمور معقدة .

وقال: حرصنا على  إعداد كروت صحية وذلك لمواجهة حالات المالاريا والحمي بشتى أنواعها . واستطرد قائلا: تم تطعيم جميع الأطفال السودانيين بمصل شلل الأطفال والتطعيم الثلاثي ،كما قمنا برش التجمعات .

وحول ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق وزارة الصحة لتحذيرات بناء على تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر بيولوجي حدث داخل  مختبر صحي في العاصمة قال وزير الصحة والسكان :حققنا من الناحية الفعلية، ولا يوجد على أرض الواقع معامل بالقدرة البيولوجية التى تستطيع نقل هذا الوباء. لافتا إلي أن هناك حالة استنفار كبيرة بشأن اتخاذ الحيطة فى التعامل مع هذه الأمور.

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