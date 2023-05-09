تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري.

ويخوض فريق الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد كوكو، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي، سيرجي أكا، محمد حسن، كريم الديب، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي، فراس الشواط.



ويجلس على دكة بدلاء الإسماعيلي كل من: محمد فوزي - محمد مخلوف - كريم عرفات - عماد حمدي - عمر الساعي - صالح جمعه - محمود الشبراوي - ياو أنور - أحمد مدبولي.

ويدخل فريق الإسماعيلي المباراة في المركز 14 برصيد 26 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 46 نقطة.