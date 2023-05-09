برلماني: الموازنة العامة تستهدف تحسين معيشة المواطن وحمايته من التضخم

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة السنة المالية الحالية 2023/2024 يتم وضعها في ظروف بالغة الصعوبة حيث تشهد كل الاقتصاديات على مستوى العالم وتحديدا الدول النامية عددا من التحديات بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحتى الأن وكل هذه الظروف لها تداعيات على اقتصاديات العالم وايضا على الدولة المصرية وأننا سنتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر.



وتابع مصطفى سالم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية “mbc masr”،أن الدكتور محمد معيط تحدث بشكل موسع وألقى البيان المالي ورد على استفسارات الزملاء وتحدث عن بعض المؤشرات، متابعا أن الأجور كانت 410 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي وهي في العام الحالي 470 مليار جنيه بزيادة 60 مليار جنيه.

تحسين معيشة المواطن



ونوه مصطفى سالم أن الموازنة العامة الحالية تستهدف تحسين معيشة المواطن وحمايته من الموجة التضخمية.