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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل الخطة والموازنة بالنواب: مقارنةً بالعالم اقتصادنا مستمر في النمو ولم ينكمش

صدى البلد

علق  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على البيان المالي  للبيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 الذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط قائلاً : "أكيد الموازنة 2023-2024 من الموازنات الصعبة لكنها ليست أصعب من موازنات كورونا التي كان يسودها حالة من اللايقين ونحن لا نعرف أمداً لنهاية الأزمة ومع ذلك الحكومة المصرية لديها القدرة  على عمل موازنات حذرة  ومحتسبة للتطورات والمخاطر المحتملة ".

 


تابع ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية  خلال "برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON"، إحنا منذ سنوات كنا حققنا معدلات نمو جيدة  تتجاوز 6% ولكن النمو المستهدف في موازنة 2023-2024 معقول  وليس المرغوب ولا المأمول لكن بالمقارنة  بمعدل  النمو العالمي هنقول الحمد لله أن الاقتصاد  بتاعنا لسه بينمو ولاينمكش على غرار  دول العالم بما فيها الدول الكبرى التي تعاني".


وحول ديون أجهزة الموازنة والمستهدف النزول بها لمعدل يقل عن 80% من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، التي ستصل إلى ونحو 96% بنهاية يونيو 2023 ،قال : " نرجع لعام 2015-2016 وكنات  نسبة الدين 100-102% واليوم  هناك ظروف مالية أفلتت الأمور  بسبب التعويم الذي تم على كذا مرحلة في 2022-2023 وهو ماحمل الحساب الختامي  نهاية يونيو حمل  عبء كبير  فرق سعر العملة وهذا العبء كنا متوقعين يبقى أفضل من كده لكن الظروف  أفضل".

 

الاقتصاد المصري


ووصف ياسر عمر ما يتعرض له الاقتصاد المصري بأنه أشبه بحصار اقتصادي قائلاً : " يكاد يكون هناك حصار اقتصادي على مصر، لما يبقى فيه سعرين على العملة وتحويلات المصريين في الخارج تقل  خلال أربعة أشهر بشكل كبير هل ده شيء طبيعي ؟ في 2016 جرى التعويم من 8.88  وقفز إلى 18 وعشرين جنيها ثم تراجع ولم يحدث ما نراه الان  ماحصل الان شيء مختلف بشكل لا يمكن تخيله بالإضافة إلى أن القيمة الحقيقية للدولار 29 جنيه.. وما يحدث مضاربة وظالم للجنيه المصري."


لكن أتم قائلاً : الباعث للطمأنة أن  الاقتصاد المصري أساسه سليم ومتنوع ومش واقف على قطاع واحد ولدينا  قطاعات متنوعة"، متوقعاً أن تحدث انفراجة مع  وصول أية تدفقات نقدية دولارية قائلاً : " مجرد ما هتيجي تدفقات نقدية حتى لو من خلال برنامج الطروحات الدنيا هتبدأ تهدى.

ياسر عمر مجلس النواب شروع الموازنة العامة الحكومة المصرية الموازنة العامة محمد معيط

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