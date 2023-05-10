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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذعر في تونس بعد هجوم دامِ قرب كنيس يهودي.. عنصر أمن يقتل زميله ويطلق النار بجزيرة جربة.. ومصرع وإصابة 14 آخرين بينهم زائرون

الأمن التونسي
الأمن التونسي
  • إطلاق نار قرب كنيس يهودي بجزيرة جربة
  •  إجلاء زوّار معبد الغريبة وتطويق المنطقة
  • تونس تكشف هوية ضحيتي حادث جربة من الزوّار

شهدت تونس، أمس الثلاثاء، حادث إطلاق نار وقع بمحيط معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 14 ما بين رجال أمن وزوار.

جاء ذلك بالتزامن مع موسم الزيارة السنوي لمئات من اليهود إلى كنيس الغريبة الذي يعد الأقدم في قارة إفريقيا.

وتداول مغردون على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو ترصد لحظة إجلاء زوّار كنيس الغريبة في جزيرة جربة بعد سماع إطلاق نار قرب المكان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم إطلاق نار على كنيس يهودي يتواجد به المئات بجزيرة جربة في تونس.

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية التونسية، تفاصيل إطلاق نار ومقتل رجل أمن بمحيط معبد الغريبة.

وقالت الداخلية التونسية إنه أقدم مساء الثلاثاء، عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا.

وأوضحت أن هذه العملية أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة توفي أحدهم، كما توفي 2 من الزوار وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الوزارة أنه تم تطويق المعبد ومحيطه وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجه، لافتة إلى أن الأبحاث متواصلة لمعرفة دواعي هذا الاعتداء الغادر.

وذكرت مصادر أمنية لـ"موزاييك"، أن الوضع حاليًا في جزيرة جربة تحت السيطرة، حيث تم تطويق الجزيرة وإيقاف الحركة، وذلك إثر العثور مساء الثلاثاء، على رجل أمن مقتولًا، بمركز أغير البحري بجربة إضافة إلى فقد سلاحه.

وعقب ذلك، كشفت وزارة الخارجية التونسية، أن ضحيتي عملية إطلاق النار في جربة" من الزوار، هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة).

فيما أفادت إذاعة "موزاييك" بجربة، بأنه تم نقل زوّار معبد الغريبة بجربة في اتجاه عدد من النزل والفنادق، وذلك على متن الحافلات.

تونس حادث اطلاق نار اطلاق نار جزيرة جربة كنيس اليهود

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