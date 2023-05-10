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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في صدارة المحافظات.. التنمية المحلية: تنفيذ 22.9 ألف مشروع بالمنيا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،  القائمين علي مبادرة " مشروعك"  بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم ، لافتاً إلي أن برنامج "مشروعك " حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقه حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كافة محافظات الجمهورية، بالاضافة إلي تسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة  والاشتراك في المعارض الكبري الرسمية للدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية ان محافظة المنيا احتلت الصدارة في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك حيث نفذت ٢٢,٩ ألف مشروع بإجمالى قروض ٢,٨ مليون جنيه وفرت أكثر من ١٥٨ ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج ٢١,٦ ألف مشروع بقروض حوالي ٢,٨ مليون جنيه وفرت ١٥٢,٦ ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة نفذت حوالي ١٨,٧ ألف مشروع بقروض ١,٧ مليون جنيه وفرت ١٠٢,٨ ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بعدد ١٦,٦ ألف مشروع بقروض ٢ مليون جنيه حققت ١٠٦,٩ ألف فرصة عمل.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن تم تكليف المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز في الخطة التدريبية للعام الحالى  على تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى مشروعك  موضحا أنه يتم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة موجها  بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات علي كيفية تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المرحلة القادمة من "مشروعك" ستركز علي مستوي جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات علي الاستمرارية،  موجها القائمين علي إدارة "مشروعك" بالتركيز علي مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً في مجال  الصناعات المغذية.

هشام امنة وزير التنمية المحلية مشروعك منصة ايادى مصر

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