وزير الخارجية الروسي: يجب عودة سيطرة الدولة السورية على جميع أراضيها

أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أهمية ضمان سيطرة سوريا على جميع أراضيها، والعمل على إعادة النازحين واللاجئين السوريين لمناطقهم.

وقال "لافروف"، خلال كلمة له في الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران، نقلتها "القاهرة الإخبارية"، إن تطبيع العلاقات التركية السورية سيكون له أثر إيجابي على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وأشار إلى أنه يُمكن التعويل على الآلية الرباعية لمكافحة الإرهاب، معربًا عن رفض بلاده لمبدأ العقوبات أحادية الجانب.

ةدعا لافروف إلى رفع العقوبات غير الشرعية عن سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية بعيدًا عن أي تسييس، خاصة في أعقاب كارثة الزلزال.

وأكد ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها.

وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة تواصل نهب ثروات سوريا ودعم الميليشيات الانفصالية فيها، ولا بد من عودة سيطرة الدولة السورية على كل أراضيها وضمان أمن الحدود.