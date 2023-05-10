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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة بصالة الشباب والرياضة.. تقنية الفيديو جاهزة لنهائيات سوبر كرة السلة

صدى البلد

أنهى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة تجهيز صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر لاستضافة نهائيات دوري السوبر لكرة السلة رجال وسيدات.

وتنطلق سلسلة نهائيات دوري السوبر مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 18 مايو الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره الجزيرة في نهائي دوري السوبر للسيدات، بينما يتقابل الاتحاد والأهلي وجهًا لوجه في نهائي دوري السوبر للرجال.

وأكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة السلة تفعيل تقنية الفيديو "IRS" للمرة الأولى على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر ان تنطلق المباريات بمواجهة الأهلي ضد الجزيرة في السادسة مساء اليوم الأربعاء، ثم مباراة الاتحاد والأهلي في الثامنة والنصف مساءً.

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