أرخص العلاجات المنزلية للتخلص من تشققات الكعبين

كشف موقع “برايت سايد” علاجات طبيعية تساعد على التخلص من تشقق الكعبين، مباشرة من مطبخك لمساعدتك في الحصول على كعب بدون تشقق.

الفازلين

الفازلين موجود في كل منزل تقريبًا، بعضها يأتي في زجاجة صغيرة وبعضها في زجاجة كبيرة.

عليكِ فقط وضعه كل ليلة، أولاً اغسلي قدميك جيدًا وافركي الكعبين بحجر الخفاف، بعد مسحها بمنشفة، ضعي الفازلين ثم ارتدِي الجوارب القطنية، افعلي هذا باستمرار لمدة سبعة أيام.

زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بجودته المرطبة، وتعمل هذه الجودة أيضًا على تصحيح الكعب المتشقق.

بعد غسل القدمين بماء دافئ، اتركيهما يجفان جيدًا، بعد ذلك، ضعي زيت جوز الهند الدافئ على باطن القدم وقومي بتدليكه.

ارتدِ جوارب قطنية فوقه واخلدي إلى النوم، واغسليهما بالماء العادي في الصباح.

زبدة أو كريمة

إذا كان لديك زبدة أو كريمة غير مملحة، فيمكن أيضًا وضعها على الكعب المتشقق.

دلكي جيداً بوضعها على أقدام مغسولة وارتداء الجوارب.

اغسلي قدميك بالماء مرة أخرى قبل الذهاب إلى الفراش وضعي عليها كريمًا كثيفًا.

ستبدأ هذه الطريقة في إظهار تأثيرها على الكعب المتشقق خلال يوم أو يومين.

استخدمي الكريمات

إذا كانت لديكِ تشققات عميقة في كعبيك، يمكن أيضًا إحضار كريمات خاصة من السوق لعلاجها بسرعة.

تم صنع هذه الكريمات خصيصًا للكعوب المتشققة، لذا ستلاحظين تحسنًا في كعبيك خلال أسبوع.