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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في ضواحي تل أبيب

صدى البلد

 

ذكرت وسائل إعلام متفرقة، أن  صافرات إنذار  بدأت تدوي في ضواحي تل أبيب، مع ارتفاع حالة التوتر مع الجانب الفلسطيني.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية من قطاع غزة.

كما دوت صفارات إنذار  في عسقلان وسديروت ومناطق محاذية للقطاع بعد إطلاق وابل جديد من الصواريخ من غزة .

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما واسعا على قطاع غزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني، الأربعاء، غداة مقتل 15 فلسطينيا واستهداف حركة الجهاد.

وقال الجيش إنه يستهدف وسائل إطلاق صواريخ تابعة لحركة الجهاد في القطاع المحاصر، وذلك غداة شنه سلسلة ضربات استهدفت 3 من قادة الحركة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إن "الجيش استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، في منطقة خانيونس، ونشر فيديو للهجوم.

 

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