باسم لطفي: المستثمر الأجنبي ينظر للمحلي قبل أن يأتي لمصر

قال الدكتور باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن أصحاب المجال هم أفضل من يروج له، فالعاملون بالسياحة هم الأفضل في الترويج للسياحة، وكذلك رجال الأعمال هم الأقدر على الترويج للاستثمار.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المستثمر الأجنبي ينظر للمستثمر المحلي قبل أن يفكر في الاستثمار في مصر، وبالتالي لابد من تحفيز المستثمر المحلي.

المستثمر الأجنبي

ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى ضمانات في حقوق الملكية وحقوقه في النزاعات، وشفافية في المعاملات البنكية، وسهولة تحويل الأرباح للخارج، إضافة إلى توافر أيد عاملة ليست مرتفعة الرواتب بشكل كبير، وإعفاءات ضريبية ودعم صادرات وطاقة رخيصة.

وأوضح أن هذه المسألة تحتاج إلى حلول، ولكنها لن تكون حلولا فورية، نظرا لكثرة القضايا التي يتم العمل عليها الآن.