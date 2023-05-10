محسب : توطين صناعة السلع بانضباط مبني على محلية الماكينات

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن الاقتصاد القادم في الفترة المقبلة سيكون مبنيا على الإنتاج، لنتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن من أهم الملفات المندرجة تحت قضية مواجهة غلاء الأسعار، هو تحديد ما هي السلع التي يجب أن نوقف استيرادها، ونصنع البديل لها، وملف الاستيراد كله ستتم إدارته بشكل مختلف عن السابق.

توطين الصناعة

وأوضح أن توطين الصناعة بشكل منضبط مبني على توطين صناعة الأدوات نفسها، بمعنى أن لا يتم تصنيع السلع في مصر، بل تصنيع الماكينات، وتصنيع قطع غيار الماكينات، وتصنيع الماكينات التي تصنع الماكينات، وهكذا، سيكون التصنيع بالكامل في مصر، حتى نقول إننا نوطن الصناعة، لأن استيراد قطع غيار الماكينات مكلف بشكل كبير.

