أستاذ بالأزهر يحسم الجدل حول عدم وجود نص يحرم التدخين

حسم الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الجدل حول إدعاء البعض "لا يوجد نص قرآني يحرم التدخين"، قائلا: "موجود في سورة المائدة فى قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ)، وكذلك فى سورة الأعراف (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ)".

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، في تصريح له، اليوم الأثنين: "كده أكيد نقدر نفرق بين الطيبات والخبائث هل التدخين من الطيبات أم خبائث، شوف المشاكل الصحية فى الرئة والقلب والتنفس فى الجسم هل هذه طيبيات أم خبائث".

وتابع: "التدخين فيه إضاعة للمال والصحة، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا فى حديث شريف: (إنَّ اللهَ كرِه لكم قيلَ وقالَ وكثرةَ السُّؤالِ وإضاعةَ المالِ)".