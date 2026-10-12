خبير عسكري: الصواريخ الباليستية التي تستهدف السعودية تحمل نصف طن متفجرات

أكد العميد سمير راغب، الخبير العسكري، أن هناك معارك تدور في منطقة الحديدة، مشيرًا إلى أن الصواريخ الباليستية التي تُطلق باتجاه السعودية تحمل كميات كبيرة من المتفجرات قد تصل إلى نصف طن، ما قد يتسبب في وقوع إصابات وأضرار جسيمة.

وقال سمير راغب، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن اعتراض الصواريخ قد يؤدي إلى تفتتها وسقوط أجزاء منها، وهو ما قد يتسبب بدوره في أضرار مادية وإصابات، بحسب طبيعة الاعتراض ومكان سقوط الحطام.

موقع الانفجار

وتابع الخبير العسكري، أن الموجة الانفجارية الناتجة عن الانفجار تمثل أحد أخطر جوانب هذه الهجمات، لما قد تسببه من أضرار وتأثيرات على الأشخاص والمنشآت المحيطة بموقع الانفجار.