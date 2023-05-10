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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: 60% من زيادة الأسعار سببها جشع التجار

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن اللجنة تلقت 120 ألف مقترح من كل فئات الشعب المصري، شباب وسيدات وشيوخ وقوى سياسية ومزارعين وعمال، وفوجئنا بمستوى المقترحات الجيدة، ولمسنا سعادة الشعب في تلقي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني.

وأضاف محسب خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن توفير حياة كريمة للمواطن يتطلب أن يكون هناك اقتصاد قوي، وفي الوقت الذي يمر فيه العالم بظروف غير مسبوقة، تسببت الحرب الأوكرانية في أزمة أسعار، أولا لأن مصر كانت تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، وثانيا لأن الحرب تسببت في رفع أسعار السلع في العالم، والحل حاليا في الحوار الوطني لوضع خريطة جديدة.

 

 مقترح تطوير مبادرة ابدأ

 

وأوضح أن اللجنة تلقت أكثر من مقترح مميز، منها مقترح تطوير مبادرة "ابدأ" لتتدخل الحكومة في تسويق منتجات المبادرة وشراء المواد الخام من الحكومة، وتوسيع دائرة تطبيقها حتى تشمل المستثمر الكبير.

ولفت إلى أنه لا بد من تنمية الزراعة والصناعة في وقت واحد، ونتحدث حاليا عن منع الاحتكار، و60% من زيادة الأسعار سببها جشع التجار، وهذه أزمتنا الحالية، ونحن بصدد تشريعات قانونية لتشديد الرقابة.

الحوار الوطني الدكتور أيمن محسب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر مبادرة ابدأ

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