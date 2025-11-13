قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
بعد التعادل الإيجابي.. تحديد موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات في ملحق كأس العالم
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات
طعنة غادرة .. كيف أنهى شاب حياة زوجته بكفر الشيخ | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزيف جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 13-11-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

يتعرض سعر الذهب في مصر لمزيد من النزيف في اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة المصرية.

تراجع المعدن الأصفر

وفقد سعر جرام الذهب نحو 35 جنيها جديدة في أقل من 3 ساعات من تعاملات مساء اليوم الخميس.

سعر الذهب

ووصل معدل هبوط سعر الذهب منذ بدء التعاملات المسائية نحو  65 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

تعامل في أول المساء

وارتفع سعر جرام الذهب على غير العادة بمقدار 90 جنيها على الأقل منذ بدء تداولات مساء اليوم وبالمقارنة بما كان عليه منذ مطلع الأسبوع الجاري

تذبذب أسبوعي

وخلال الأسابيع الماضية تعرض المعدن الأصفر لهزات مستمرة أفقدته أكثر من 400 جنيه على الأقل على مدار التداولات الأسبوعية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو  5525 جنيها 

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6314 جنيها للبيع و 6371 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5525 جنيها للبيع و 5575 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4735 جنيها للبيع و 4778 جنيها للشراء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3683 جنيها للبيع و 3716 جنيها للشراء.

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4157 دولارا للبيع و 4158 دولارا للشراء.

الذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع تصاعد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفاع في البورصات الأسيوية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق الآسيوية، مواصلة مكاسبها الأخيرة، وسط حالة من عدم اليقين حيال مسار الاقتصاد الأمريكي، رغم تصويت المشرعين على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وشهد المعدن النفيس مكاسب متواصلة على مدار الأسبوع الماضي، مدعومة ببيانات ضعيفة من القطاع الخاص الأمريكي، والتي عززت التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل إلا أن وتيرة ارتفاع الذهب تباطأت خلال الجلسات الأخيرة، مع تراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة في الشهر المقبل.

أوقية الذهب

كما ساهم الطلب القوي من البنوك المركزية، ولا سيما من جانب بنك الشعب الصيني، في دعم الأسعار. 

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4,210.63 دولار للأوقية، فيما استقرت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر عند 4,214.60 دولار للأوقية.

وواصل الذهب مكاسبه هذا الأسبوع مع تصاعد القلق بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، رغم توقيع الرئيس دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر نحو 43 يومًا، عقب موافقة مجلس النواب على المشروع.

ومن المنتظر أن يؤدي إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية إلى صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الرسمية، ما سيوفر نظرة أوضح حول تأثير فترة الإغلاق على الاقتصاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الحرم الذكي يدخل كليات جامعة الأزهر | تفاصيل

سورة الكهف

هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة يوم الجمعة؟ اعرف التوقيت الصحيح

شيخ الأزهر

جيفري ساكس: صوت شيخ الأزهر يمثل صوت الحق والإنسانية

بالصور

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد