جواهر تطرح أحدث أغانيها فارس أحلامي .. فيديو

طرحت المطربة جواهر أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "فارس أحلامى" والأغنية من كلمات وليد رياض والحان عصام إسماعيل وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

أعمال جواهر

وعاشت مؤخرا المطربة جواهر نشاطا فنيا خلال الفترة الماضية، بطرح أكثر من أغنية، كما أحيت أكثر من حفل غنائى فى أسوان، قدمت من خلالها عددا من الأغانى المعروفة خلال مشوارها الفنى من أشهرها "على الكورنيش" و"والله بحبك موت ياحمادة" وغيرها، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الحفلات خارج مصر بعد نجاحها مؤخرا في إحياء حفلات في أمريكا ودبى وفرنسا.

وحققت أغنية "والله بحبك موت يا حمادة" نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً فى فترة التسعينيات عندما تغنت بها جواهر ومن بعدها أصبحت "جواهر" واحدة من أهم نجوم التسعينيات وقدمت العديد من الأغاني الناجحة لعل أشهرها "على الكورنيش" و"تليفونك" وغيرها، ورغم النجاح الذي حققته المطربة جواهر فإنها اختفت سنوات طويلة عن الساحة الغنائية، وكذلك عن الإعلام حتى عادت مؤخراً للظهور في أكثر من مناسبة منها برنامج تليفزيوني وحفل شاركت فيه مع عدد من نجوم التسعينيات وقدمت عددا من الحفلات الناجحة فى الفترة الأخيرة.