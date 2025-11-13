عرض الفيلم العراقي "فلانة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بحضور كامل العدد

شهد عرض الفيلم العراقي "فلانة" حضور جماهيري كامل العدد في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم.

انطلق عرض الفيلم العراقي "فلانة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو مشارك في مسابقة “آفاق السينما العربية”.

قصة فيلم فلانة

تعود زهراء إلى منزل طفولتها في بغداد بحثًا عن إجابة لاختفاء صديقتها نور قبل عشرين عامًا.

كانت زهراء تعيش آنذاك مع خالتها، وهي قابلة توليد اشتهرت بعملها بين نساء الحي.

ومع عودة زهراء، يبدأ الأمل يتجدد في كشف لغز اختفاء نور، لتكتشف أثناء رحلتها العديد من الأسرار التي غيّرت مجرى حياتها وحياة من حولها.

خلال بحثها، تلتقي زهراء بـ ليلى، فتاة في الثانية والعشرين من عمرها، تعاني من آثار العنف الاجتماعي والإقصاء. ومن خلال قصتها، تدرك زهراء كيف خلّفت الحروب في العراق نظامًا أبويًا قاسيًا أجبر كثيرًا من الأمهات على التخلي عن أطفالهن، خصوصًا الإناث، تحت ضغوطٍ اجتماعية واقتصادية لا تُحتمل.

وُلدت مخرجة الفيلم زهراء غندور عام 1991، وهي مقيمة في بغداد، تعمل كصانعة أفلام، وممثلة مستقلة، ومنتجة تنفيذية، كما أنها مؤسسة شركة “كرادة فيلم” للإنتاج الفني.

بدأت مسيرتها المهنية ككاتبة ومقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية، قبل أن تتجه إلى إخراج الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة.

وخلال السنوات الأخيرة، حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال التمثيل والإخراج، وشاركت أعمالها في عدد من المهرجانات الإقليمية والدولية.