الحرب في غزة.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وأمير قطر

أعلن الديون الأميري القطري، أن الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، أمير دولة قطر، أجري مكالمة هاتفيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وخلال الاتصال، شدد الزعيمان على ضرورة تكثيف جهود الوساطة خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة المدنيين.

كما تم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها بين مصر وقطر، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.