وسط أجواء رومانسية.. تيما الشوملي تحتفل بزفافها

احتفلت المخرجة الأردنية تيما الشوملي بزفافها على ضفاف البحر الميت في الأردن بحضور عدد من بطلات عمل مسلسلها “مدرسة الروابي للبنات”.

ونشرت المخرجة الأردنية تيما الشوملي عددا من الصور من حفل الزفاف وسط أجواء رومانسية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام .

مدرسة الروابي للبنات من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي. "مدرسة الروابي" من إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني، منتج المنفذ: شيرين كمال، نادين طوقي.

تعرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات الى انتقادات لاذعة فور عرضه خاصة وانه يتناول مواجهة التنمر في إحدى المدارس، ويكشف عن المشاكل التي تتعرض له تلك الفئة من الفتيات .

وتبدأ أحداث مسلسل الروابي للبنات حول "مريم" الفتاة الهادئة التي فجأة تجد نفسها موضع اتهامات من الجميع، بسبب "ليان" وصديقاتها اللاتي اعتدن التنمر عليها ، لتبدأ رحلة انتقامها، لنرى كواليس ما يحدث بين المراهقات والموضوعات التي تثير اهتماماتهن.

مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكون موسمه الأول من 6 حلقات، وجميع الأحداث تدور في العاصمة الأردنية عمان، والعمل من تأليف وإخراج تيما الشوملي.