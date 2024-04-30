الشرقيونَ للتنميةِ العمرانية تكشف عن استراتيجيةٍ متطورةٍ مستقبليةٍ لقطاعِها الزراعي.. فيديو وصور

تماشياً مع توجهاتِ الدولةِ المصريةِ ، وإيماناً منها بواجِبها الوطني تجاه شتى القضايا المعاصرة، وقعتِ اليومَ شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، برتوكولَ تعاونٍ مع اتحاد شركات إيجست، أجريولاند، حوض النيل، للتنمية الزراعية، بهدفِ العمل على تنميةِ بعضِ مزارِعِها، مما يوفرُ في إنتاجِها السنوي من جانب، وتوفيرِ فرصِ عملٍ وزيادةِ حجم الصادراتِ الزراعيةِ المصرية من جانبٍ آخر..

استراتيجيةٍ متطورةٍ مستقبليةٍ



كما أنه برتوكولٌ جديدٌ تسعى الشرقيونَ للتنميةِ العمرانية من خلالِهِ بوضعِ استراتيجيةٍ متطورةٍ مستقبليةٍ لقطاعِها الزراعي، يرفعُ من طاقةِ إنتاجِ مزارِعها، ويعززُ من حجمِ صادِراتِها، ويوفرُ العملةِ الصعبةِ للدولة المصرية..

و تم توقيع البروتوكول في حضور الدكتور شادي الزيات المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الشرقيون للتنمية العمرانية، وجمال حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، والاستاذ عمرو صابر العضو المنتدب للشؤن القانونية، والدكتور علي متولي رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بالشركة، والأستاذ أحمد شندي رئيس القطاع المالي، والأستاذ محمد العطار رئيس قطاع الموارد البشرية، وأحمد العطار رئيس القطاع الزراعي بالشركة، كما حضر كلا من؛ جابر الشالمه رئيس مجلس إدارة شركة إيجست جروب وممثلا لاتحاد الشركات، وهاني النجار رئيس مجلس إدارة شركة أجرولاند للتصنيع الزراعي، وحسام شلبي رئيس مجلس إدارة شركة حوض النيل للاستثمار والتنمية الزراعية.

وفي تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، قال الدكتور شادي الزيات، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن الشركة نجحت في التعاقد مع اتحاد شركات (ايجست جروب، وأجرو لاند، وحوض النيل) العاملين في القطاع الزراعي، لتنمية ورفع كفاءة مزرعتي وادي الملاك ورمسيس، وتمتلك الشركة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية مثل: 1300 فدان في وادي الملاك و 7000 فدان شرق التفريعة، كما تمتلك أكبر محطة تصدير للمنتجات الزراعية في إفريقيا والوطن العربي، و«OUD» ليست عقارات فقط بل تعمل في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم، وبدأت تستغل مواردها وتتوسع في مشروعاتها لما تتميز به شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، فهي رابع أكبر شركة في مصر من حيث مساحات الأراضي، مؤكداً علي أن هذا البروتوكول يعتبر من أهم البروتوكولات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية حيث وصل حجم التعاون إلي أكثر من مليار جنيه كمرحلة أولي.

وأكد حسام شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة حوض النيل للاستثمار والتنمية الزراعية، أن تطوير مزرعتي وادي الملاك ورمسيس بالإسماعيلية والشرقية، وزراعتهما بأصناف جديدة تطلبها الأسواق الخارجية مما يعود علي الاقتصاد المصري بحصيلة كبيرة من الدولارات، مشيراً إلى أنه تم اختيار التعاون مع الشرقيون للتنمية العمرانية بسبب مصداقيتها في السوق، والتربة والموقع المميز للمزرعتين ومصدر المياه البحري لهما، بالإضافة إلي المناخ الذي يساعد علي إنتاج أفضل أنواع الموالح المصرية.



كما نوه جابر الشالمه، رئيس مجلس إدارة شركات إيجست جروب، إن البرتوكول يهتم يمواكبة الأسواق الخارجية في ظل التغير المناخي الحالي، بالإضافة إلى اختيار أصناف جديدة منتخبة تساعد علي الذوق العام في دول الاستيراد من الاتحاد الأوروبي وآسيا وغيرها.

وكشف جمال حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن القطاع الزراعي بالشركة يقدم تنمية كبيرة في مساحات شاسعة، وتم اختيار 3 شركات رائدة في مجال الزراعة لتنمية حوالي 1365 فدان لإنتاج الموالح وتصديرها للخارج، وهذا القطاع يحتاج إلي أيدي عاملة كثيرة وبالتالي سيوفر فرص عمل وفتح مجال لتعيين الشباب، والشركة تعمل من خلال منظومة متكاملة في قطاعات العقارات والسياحة والزراعة والتعليم.