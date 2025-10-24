أحمد مالك : سعيد أني شرفت مصر وصناعة السينما وأخدت جائزة وسط أهلي وناسي

عبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، قائلًا: "سعيد جدًا، شعور جميل أوي، حاسس إن الواحد بيتعب في شغله ويسعى ويحاول، ثم يحصل على تقدير، فده أكيد يخليني سعيد، بالأخص إني حصلت على الجائزة وسط أهلي وناسي".



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، قائلًا: "المهرجان عمره ثمان سنوات، والمنافسة فيه شديدة لأن الأفلام جاية من العالم كله وواخدة جوائز، وفي كل السنوات أكون أنا أول ممثل مصري آخد الجائزة، وأكيد ده شرف كبير ليّ، وفخور إني شرفت مصر، وإني جزء من صناعة السينما المصرية".



ومازح مالك الإعلامية لميس الحديدي قائلًا: "بدأت التمثيل وأنا صغير في عمر 11 سنة، وأصحابي بيهزروا معايا ويقولولي: القدير، وهتتكرم عن مجمل أعمالك علشان بدأت بدري".

متابعًا: "أنا دخلت المهنة وأنا طفل عندي 11 سنة، وتربيت في الصناعة دي، وكبرت قدام الجمهور، وبالتالي أنا جزء أصيل من هذه الصناعة، علشان كده شربت منها كتير، وفضلها عليّ كبير جدًا، علمتني حاجات كتيرة، وخلتني بني آدم أفضل، وطول الوقت مجتهد علشان أقدّم شغلي في أحسن شكل".



وعن نصيحته للشباب قال: "لازم كلنا نفضل نتعلم طول الوقت، التعليم هو اللي أنقذني، وأنا طول الوقت بتعلم. على سبيل المثال، مسلسل (أولاد الشمس) حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ورغم ذلك بعد انتهاء المسلسل دخلت ورشة تمثيل أتعلم مع ممثلين من قطاعات مختلفة".

مشدّدًا: "التعليم أهم شيء لاستمرار التقدم والاستمرارية، حتى لو حققت نجاحًا بنزل برضه على الأرض وأفضل أتعلم، وده سر حب المهنة. اللي بيحب شغله لازم يعمل كده لأنه مؤمن إن شغله هيديله كتير أوي".