قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يشيد الأداء الراقي لقضاة مصر بـ الإمارات: رسالة العدالة تتخطى الحدود
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد مالك : سعيد أني شرفت مصر وصناعة السينما وأخدت جائزة وسط أهلي وناسي

أحمد مالك
أحمد مالك
عبد الخالق صلاح

عبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، قائلًا: "سعيد جدًا، شعور جميل أوي، حاسس إن الواحد بيتعب في شغله ويسعى ويحاول، ثم يحصل على تقدير، فده أكيد يخليني سعيد، بالأخص إني حصلت على الجائزة وسط أهلي وناسي".


وتابع خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي أثناء التغطية المباشرة لختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، قائلًا: "المهرجان عمره ثمان سنوات، والمنافسة فيه شديدة لأن الأفلام جاية من العالم كله وواخدة جوائز، وفي كل السنوات أكون أنا أول ممثل مصري آخد الجائزة، وأكيد ده شرف كبير ليّ، وفخور إني شرفت مصر، وإني جزء من صناعة السينما المصرية".


ومازح مالك الإعلامية لميس الحديدي قائلًا: "بدأت التمثيل وأنا صغير في عمر 11 سنة، وأصحابي بيهزروا معايا ويقولولي: القدير، وهتتكرم عن مجمل أعمالك علشان بدأت بدري".
متابعًا: "أنا دخلت المهنة وأنا طفل عندي 11 سنة، وتربيت في الصناعة دي، وكبرت قدام الجمهور، وبالتالي أنا جزء أصيل من هذه الصناعة، علشان كده شربت منها كتير، وفضلها عليّ كبير جدًا، علمتني حاجات كتيرة، وخلتني بني آدم أفضل، وطول الوقت مجتهد علشان أقدّم شغلي في أحسن شكل".


وعن نصيحته للشباب قال: "لازم كلنا نفضل نتعلم طول الوقت، التعليم هو اللي أنقذني، وأنا طول الوقت بتعلم. على سبيل المثال، مسلسل (أولاد الشمس) حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ورغم ذلك بعد انتهاء المسلسل دخلت ورشة تمثيل أتعلم مع ممثلين من قطاعات مختلفة".
مشدّدًا: "التعليم أهم شيء لاستمرار التقدم والاستمرارية، حتى لو حققت نجاحًا بنزل برضه على الأرض وأفضل أتعلم، وده سر حب المهنة. اللي بيحب شغله لازم يعمل كده لأنه مؤمن إن شغله هيديله كتير أوي".

الفنان أحمد مالك مهرجان الجونة الإعلامية لميس الحديدي أولاد الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا يحدد أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي.. من هو؟

نهر الذهب

بعد اكتشاف نهر الذهب بإسبانيا.. ما قصة التنقيب بالطنجرة؟

كوكب الارض

قبل 4.5 مليار عام.. المشترى المهندس الكوني ودرع الأرض| ماذا تعرف عنه؟

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد