هيضر شغلك .. كيف تتخلص من تشتت الانتباه وتزيد تركيزك فى العمل

زادت ظاهرة تشتت الانتباه فى العصر الحديث فلم تعد قاصرة على الاطفال وأصبح يعانى منها بعض الكبار.

اعتاد العديد من الأشخاص على التعرض للمقاطعة في العمل، لدرجة أنهم عندما لا يفعلون ذلك، فإنهم في الواقع يبحثون عن ذلك و يمكن أن يؤدي الإلهاء وتعدد المهام المستمر إلى تشتت الانتباه والإضرار بأداء أصحاب الأعمال الصغيرة.

وذكر موقع “americanexpress” أهم 10 نصائح للمساعدة في تقليل عوامل التشتيت وزيادة التركيز قد تساعدك هذه النصائح على زيادة تركيزك وإكمال الأشياء المهمة:

ضع خطة في الليلة السابقة



فكر في كتابة شيئين يجب إكمالهما حتى يكون ذلك اليوم مثمرًا و السبب وراء وجود شيئين هو أنه ربما تستغرق المهمة الأولى وقتًا أقصر من المتوقع أو أنها تحتوي على شرط أساسي، لذا لا يمكن إكمالها و المهمة الثانية هناك كنسخة احتياطية. قم بهذه العناصر أولاً قبل التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو الرد على المكالمات الهاتفية أو قراءة موجزات الوسائط الاجتماعية حيث يمكن بسهولة أن تخطف بداية أي يوم.

إيقاف تشغيل عوامل التشتيت



إن التحقق بشكل استباقي من المعلومات قد يمنعك من مقاطعة سير العمل المركز وقد ترغب في إيقاف تشغيل جميع الإشعارات من تطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة سطح المكتب.

فكر في التحقق من البريد الإلكتروني أربع مرات فقط يوميًا والتعامل مع كل استفسار مرة واحدة فقط كما إن التحكم في أجهزتك، وعدم التحكم في تلك التكنولوجيا، قد يساعد في تقليل عوامل التشتيت وزيادة تركيزك.

احصل على الراحة



وهذا يعني شيئًا مختلفًا لكل صاحب شركة صغيرة ويمكن تحديد الراحة من خلال الملابس أو الكرسي أو الموسيقى أو درجة حرارة الغرفة أو مكان العمل و إن معرفة البيئة التي تجعلك مرتاحًا وتركز في نفس الوقت يمكن أن تساعدك في الحفاظ على التركيز خلال يوم العمل.

ممارسة التأمل



قد يسمح هذا لعقلك بالتخلي عن الأفكار المتقطعة والتركيز على شيء واحد و للبدء، فكر في الجلوس بهدوء في مكان ما لمدة ثلاث إلى خمس دقائق يوميًا فقط أغمض عينيك وعد إلى 34.

قد يكون هذا صعبًا في البداية نظرًا لأن العقل يميل إلى التجول في أفكار أخرى قد تمنعك من الوصول إلى 34 عامًا و إن مجرد التخلي عن هذه الفكرة دون إصدار حكم ذاتي والعد مرة أخرى يمكن أن يساعدك في إعادتك إلى المسار الصحيح ولاحظ أي مشاعر أو أحاسيس أثناء القيام بهذا التمرين وهذه مهمة أصعب مما قد تبدو لذا خذ وقتك وحين الانتهاء ستجد أن تشتت الانتباه انخفض كثيرا.

حدد أهدافًا أصغر



قد تكون الأهداف الكبيرة رائعة بالنسبة للخطابات التحفيزية، لكنها لا تساعد أي شخص على التركيز على إنجاز الأشياء المهمة. فكر في تقسيم جميع الأهداف إلى أجزاء أصغر يمكن تحقيقها بسهولة أكبر ونتيجة لذلك، قد يتطلب هذا التركيز لفترة زمنية أقصر فقط، مما قد يعني زيادة احتمالات إكمال المهمة.

النوم



يحتاج البالغون الأصحاء إلى سبع إلى تسع ساعات كل ليلة و يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم في الواقع إلى نتائج عكسية للحفاظ على التركيز وإكمال المهام بأعلى مستوى من المهارة والحصول على قسط من الراحة قد يساعدك علىالتخلص من تشتت الانتباه و زيادة تركيزك وتحسين صحتك العامة.

النوم الجيد

استخدم التذكيرات المرئية

هناك ثلاث كلمات عالقة في الجزء العلوي من شاشة كمبيوتر مكتبي وعندما أجد صعوبة في الالتزام بمهمة ما أو أرغب في الهروب من القيام بها للتحقق من البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، أنظر إلى هذا التذكير وأكرر تلك الكلمات الثلاث بصوت عالٍ.

كافئ نفسك



إن تأخير الإشباع يمكن أن يساعد الأشخاص في الواقع على التركيز على إنجاز شيء ما ولتجربتها، اختر المهمة والمكافأة المخصصة مثل الحصول على الطعام، التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي، الاتصال بصديق، وما إلى ذلك و قبل البدء كمحفز مباشر.

تمشى



الابتعاد عن المكتب يمكن أن يساعد في زيادة تركيزك ولو لمسافة قصيرة عن العمل يمكن أن يساعد في تنشيط الجسم والعقل و يمكن أن يساعدك أخذ قسط من الراحة على إعادة التركيز على المهمة التالية عند العودة.

رياضة المشي

افصل قليلا



يمكن أن تساعد الأنشطة غير المتصلة بالعمل والشاشة في تحرير عقلك للتركيز لاحقًا على مهمة جديدة ولمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، فكر في ممارسة التمارين الرياضية أو الجري أو ركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة أو حل الألغاز أو لعب الشطرنج وتذكر أن الجسم السليم يعني العقل السليم وقد يكون من الصعب التركيز عندما يكون الجسم مريضًا أو يكون العقل مكتئبًا مما يتسبب فى تشتت الانتباه.