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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بملابس البحر.. هيدى كرم تثير الجدل على الشاطئ

هيدى كرم
هيدى كرم

حرصت الفنانة هيدي كرم علي مشاركة متابعيها صورة لها من عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت هيدي كرم، انظار جمهورها باطلالة صيفية جريئة وهى تستجم علي شاطئ البحر، نالت اعجاب متابعيها.

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IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٧٢٥٤٧

وتحرص هيدي كرم على مشاركة متابعيها وجمهورها  جميع  صورها واطلالاتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها دائمًا، عبر مواقع التواصل.

أحدث اعمال هيدي كرم في الدراما

ومن ناحية أخرى، انضمت الفنان هيدي كرم مؤخرا، إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، العمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

تشارك الفنان هيدي كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى، وتنتظر عرض فيلم "آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التى تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الأحداث فى غزة، الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

أحدث أعمال هيدي كرم في السينما

أحدث أعمال هيدي كرم في السينما فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، من بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.

آخر أعمال هيدي كرم في الدراما 

كان آخر أعمالها في الدراما، مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٧٢٥٤٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٧٢٥٤٧

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