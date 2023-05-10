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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عام الشباب العربي .. بشرى من وزارة الرياضة بشأن هذه الفئة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة تشارك في مؤتمر "شباب قادرون

شاركت وزارة الشباب والرياضة في مؤتمر "شباب قادرون"، الذي نظمته مؤسسة قادرون، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، في إطار فعاليات عام الشباب العربي٢٠٢٣، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المؤتمر اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير  للسياسات والتنمية الشبابية، وائل محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة قادرون.

أوضح الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية عن اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمؤسسات العاملة في مجال العمل الشبابي، وكذا الاهتمام والرعاية بالكيانات الشبابية التنموية التي تسهم بشكل كبير مع الوزارة في الاستثمار في  الفرد وتنمية المجتمع.

وأشار "الباطش" الى الجهود المبذولة من "شباب قادرون " في تأهيل الشباب، والقاعدة الكبيرة بالمحافظات التي تضم العديد من الكوادر الشبابية بمختلف شرائحها، كما اشار الى أهمية الموضوع الخاص بمؤتمر شباب قادرون والذي يأتي في اطار عام الشباب العربي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبيناً أن وزارة الشباب والرياضة نفذت ٦ أنشطة ضمن عام الشباب العربي من بين ٤٤ نشاطاً بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

واشاد عبد الله الباطش بمبادرة "تدريب مليون شاب عربي"، والتي اطلقتها مؤسسة قادرون، والتي سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لادراجها ضمن فعاليات عام الشباب العربي.

ومن جانبها، أشارت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، إلي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بتنفيذ برامج تدريبية ومنها برامج التمكين الاقتصادي والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مشيرةً الي التنسيق مع كافة الجهات التي تقدم برامج تدريبية تخدم الشباب في كافة المجالات.

وجاءت المحاور الرئيسية للمؤتمر  متضمنة محور عام الشباب العربى، الشباب والتحول الرقمى، الهوية المتكاملة للشباب العربى.

ويهدف المؤتمر إلي نشر الوعى الوطنى والقومى وتعزيز الهوية العربية وثقافة الإنتماء، ودمج الشباب فى مبادرات المؤسسة وتنفيذ مشروعات مجتمعية فى ظل عام الشباب العربى، وبناء قيادات شبابية والتركيز على ثقافة المسئولية المجتمعية لديهم والعمل التطوعى، بالإضافة إلي تطوير قدرات الشباب المصرى والعربى لمواكبة التطورات فى المجال التكنولوجي وتأهيلهم لسوق العمل .

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