في عيد ميلاده.. قصة بكاء طارق الشيخ بسبب زوجته وأبنائه

يحتفل اليوم الخميس 11 مايو، الفنان طارق الشيخ، بعيد ميلاده الـ 51، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1972، بحي الشرابية شمال القاهرة.

مرض طارق الشيخ

قال طارق الشيخ، المطرب الشعبي، إنه تعرض لوعكة صحية، نتيجة الضغط الشديد الذي تعرض له في عدد من المواقف، مؤكدا أنه في أحيان كثيرة يلجأ للكتمان، مما تعرض له من ضغط عصبي كبير، أثر على حالته الصحية.

وأضاف طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”: قضيت يومين في الرعاية، وأكد الأطباء لي ضرورة البعد عن الضغوط العصبية، والبعد عن تناول الشاي والقهوة، والحمد لله بفضل ربنا ودعوات الناس تم شفائي".

ودخل المطرب طارق الشيخ، في حالة بكاء، مؤكدا “ أنه كنت أشعر أني مش عايز أشوف حد، وشعرت أن دي النهاية”.

وأردف طارق الشيخ: “أنا في الفن ربنا سترني وشغال بشكل جيد، وانا مضايق أن أولادي وزوجتى مش مقدرين اللي بعمله، ولدي 3 أولاد وبنتين”.

وتابع المطرب طارق الشيخ "كنت أشعر أني مش عايز أشوف حد، وشعرت أن دي النهاية، وكنت أواجه حالة مادية صعبة، ولدرجة أنه لم أتمكن من تسجيل أغنية".

بكاء طارق الشيخ بسبب زوجته وأبنائه

قال المطرب طارق الشيخ، “انا بقالي شهرين مبمسكش التليفون بتاعي، مؤكدا انا مش ندمان غير أنه ممكن كنت أموت بعد تعرضي لتلك الوعكة الصحية، وانا لا اتمنى الموت لأن الموت له معاد”.

وأضاف طارق الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أنه هييجي وقت انا ابني مش هينفعني ولا انا هنفع ابني، واقولهم قدروا تعب أبوكم عليكم، وانا مقصرتش مع ولادي".

وتابع طارق الشيخ، “أنا مش عايز أعلمهم الفن، لأن عملنا بيطلع وبينزل واللي معاه شهادة خط عمله مفتوح ومهنتنا بالمزاج، واللي معاه شهادة حسب مزاجه هو مش حسب مزاج الناس”.

وأشار طارق الشيخ إلى أنه “أقول لمراتي اهتمي بالولاد وحسسيهم بتعب أبوهم عليهم لأنها قصرت في الناحية دي”.

أحدث أغاني طارق الشيخ

في شهر أكتوبر 2021، طرح المطرب طارق الشيخ أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "طفية سيجارة"، كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح وتوزيع فهد.

تقول كلماتها :

زى طفية السيجاره، أدوس عليكى تختفى واللى ذيك مش خساره من حياتى تتنفى، بطلى تمثيل كفايه لسه تانى بتحلفى، أنتى حالة بجد نادرة لسه قادره تجرحى أنتى فعلاً مستبده ومستعده تفتحى الف باب من النار عليا، وفى الحقيقه بتنجحى، كل ماهرب من طريقك أرجع تانى أكمله وأذاى أنا قادر أطيقك وظلمك ليا أتحمله، أبلعى أودامى ريقك جرحك لسه فى أوله، وإن حن قلبى فى يوم عليكى بأيدى قلبى هقتله يلا أفترى وأتبطرى عليا أد ماتقدرى موتى الحب اللى بنا.