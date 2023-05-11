عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لن تتوقعه.. موبايل أندرويد بأداء جبار ينافس آيفون

هاتف Nothing Phone
هاتف Nothing Phone 1

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هواتف آيفون المميزة إلا أن ارتفاع أسعارها تعد عائقا كبيرا، وهناك الكثير من بدائل هواتف الأندرويد التي يمكنها منافسة هواتف آيفون بإمكاناتها الكبيرة خاصة إذا كان المشتري لا يستهدف بالأساس شراء طرز Pro و Pro Max الأكثر تميزا في سلاسل آيفون.  

 

وبحسب موقع Digital Spy فإن هاتف Nothing Phone 1 يعد من الهواتف المنافسة لآيفون حيث يتمتع بقدرات عالية للغاية بدءا من الشاشة والكاميرا وانتهاء بالأداء والمعالج المميز من شركة كوالكوم الأمريكية إلى البطارية الكبيرة. 

 

وجاء هاتف Nothing Phone 1 بشاشة من نوع OLED، قياس 6.55 بوصة ، دقة 1080 × 2400 هرتز،  مع ذروة سطوع 1200 شمعة ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج،  وجودة +FHD ، مع إطار من الألومنيوم  وزجاج Gorilla Glass 5، ونوتش على شكل ثقب صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية. 

 

ويقدم هاتف Nothing Phone 1 كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي من نوع Sony IMX766 ودقة 50 ميجابكسل من تصنيع شركة سوني، مع ميزة OIS ومستشعر Samsung JN1 بدقة  50 ميجابيكسل من تصنيع شركة سامسونج مع مجال رؤية 114 درجة، وكاميرا أمامية من سوني بمستشعر IMX471 بدقة 16 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف Nothing Phone 1 بمعالج من نوع  Snapdragon 778+ 5G من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يقترن بسعة تصل إلى 8 و  12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وتخزين 128 و 256 جيجابايت UFS 3.1 . 

 

ويحتوى هاتف Nothing Phone 1  على بطارية كبيرة بلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط ، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط،  بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط . 

 

 

 

 

هواتف آيفون شراء الهواتف الذكية هواتف الأندرويد Nothing Phone 1 هاتف Nothing Phone 1 سعر هاتف Nothing phone 1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

مفاجأة حول غرامة كهربا.. ونجم الأهلي السابق يرد

اجتماع طارئ بالزمالك | إعلان عاجل من مرتضى منصور بشأن مجموعة قرارات

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

أسعار اللحمة الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

ميدو يكشف كواليس غضب بيريرا من حكم لقاء الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

صعود الأسهم الصينية والعقود الآجلة على الأمريكية بعد انحسار التضخم

متى يتم إلغاء رخصة السايس.. قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع يجيب

الصيف لم يبدأ| تغير المناخ: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من غدٍ

عيار 18 الآن .. أسعار الذهب اليوم الخميس 11 مايو 2023

الإدارة | عدلى القيعى يكشف سبب فشل ضم زيزو وساسى للأهلي مجانا

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الفطور على الجبن؟

فوائد خارقة لـ تناول المربى|تعرف عليها

طريقة عمل عجينة الطعمية الدايت

على الكنبة.. أسماء جلال تثير الجدل بخصرها المنحوت

فيديو

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ