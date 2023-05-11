لن تتوقعه.. موبايل أندرويد بأداء جبار ينافس آيفون

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية اقتناء هواتف آيفون المميزة إلا أن ارتفاع أسعارها تعد عائقا كبيرا، وهناك الكثير من بدائل هواتف الأندرويد التي يمكنها منافسة هواتف آيفون بإمكاناتها الكبيرة خاصة إذا كان المشتري لا يستهدف بالأساس شراء طرز Pro و Pro Max الأكثر تميزا في سلاسل آيفون.

وبحسب موقع Digital Spy فإن هاتف Nothing Phone 1 يعد من الهواتف المنافسة لآيفون حيث يتمتع بقدرات عالية للغاية بدءا من الشاشة والكاميرا وانتهاء بالأداء والمعالج المميز من شركة كوالكوم الأمريكية إلى البطارية الكبيرة.

وجاء هاتف Nothing Phone 1 بشاشة من نوع OLED، قياس 6.55 بوصة ، دقة 1080 × 2400 هرتز، مع ذروة سطوع 1200 شمعة ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج، وجودة +FHD ، مع إطار من الألومنيوم وزجاج Gorilla Glass 5، ونوتش على شكل ثقب صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف Nothing Phone 1 كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي من نوع Sony IMX766 ودقة 50 ميجابكسل من تصنيع شركة سوني، مع ميزة OIS ومستشعر Samsung JN1 بدقة 50 ميجابيكسل من تصنيع شركة سامسونج مع مجال رؤية 114 درجة، وكاميرا أمامية من سوني بمستشعر IMX471 بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Nothing Phone 1 بمعالج من نوع Snapdragon 778+ 5G من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يقترن بسعة تصل إلى 8 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 وتخزين 128 و 256 جيجابايت UFS 3.1 .

ويحتوى هاتف Nothing Phone 1 على بطارية كبيرة بلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط ، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط .