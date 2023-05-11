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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تستعرض جمالها في إطلالات متنوعة| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبده، صوراً في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعلت فيفي عبده مع متابعيها، وتألقت بإطلالات مختلفة حظيت بإعجاب الجمهور.

آخر الأعمال الفنية لـ فيفي عبده

ويذكر أن مسلسل " شغل في العالي "، يعد آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها فيفي عبده، وتدور أحداث العمل حول البطلتين "جليلة" و"شرويت"، إمرأتان مختلفتان يجمعها حظهما السيئ وزيجاتهما الفاشلة، لتفكران في تكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، وفى تطورّ كوميدي سريع للأحداث تتبادل السيدتان الخبرات والمهارات للنجاح في المهمّة، فعلّمت شيرين رضا خلال الاحداث كيف تتحدث فيفي عبده لغات وأساليب الإتيكيت وكيف ترتدى ملابس أنيقة، والأخيرة علمت الأخري كيف توقع الرجال بغرامها، محذّرة إياها من الوقوع هي في حبّهم، ولكنّ بداية النهاية ستكون عندما تقعان الإثنتان في حبّ الشاب معتصم في محلّهم المخصّص لتبييض الأموال، هو الذي من المفترض أن يكون مشروع ضحيّة جديدة، مثل باقي الرجال الميسورين لكنّ القلب سيسيطر على المنطق والأهداف، فتدخل الإثنتان في علاقة سرّية معه.

شغل فى العالى فيفي عبدة لفنانة فيفى عبده في أحدث ظهور

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