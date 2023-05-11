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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ستغفو بمجرد أن تغلق عينيك.. قم بهذا العمل الصغير في الليل

ستغفو بمجرد أن تغلق
ستغفو بمجرد أن تغلق عينيك.. قم بهذا العمل الصغير في الليل

هناك العديد من الفوائد للنوم، فهو يعتبر ضروريا لتهدئة عقلك وعضلاتك، وقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى السمنة والسكري وأمراض القلب وسوء المزاج والتوتر وما إلى ذلك، لهذا السبب من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم كل يوم. 

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة كبيرة في النوم ليلاً، بعد أن استمروا في تغيير الجوانب لفترة طويلة، ولكن من خلال القيام ببعض العمل، يمكنك النوم بمجرد أن تغمض عينيك، برؤيتك منتعشًا ومركّزًا في اليوم التالي، سيسأل الناس بالتأكيد عن هذا السر.

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خذ حمامًا دافئًا

يمكنك الاستحمام بالماء الفاتر قبل النوم، فمن خلال القيام بذلك، سترتفع درجة حرارة جسمك لفترة من الوقت ولكن عندما تبدأ في الانخفاض، يتلقى الدماغ إشارة النوم، ما يساعد على النوم فورًا.

سوف تساعدك اليوجا على النوم في دقائق قليلة

امرأة نائمة

 بمساعدة اليوجا، ستنام في غضون دقائق قليلة. 

من أجل ذلك، يمكنك ممارسة اليوغا على السرير نفسه، وفي هذا، عليك أن تحافظ على انتباهك واحدًا تلو الآخر على كل جزء لبعض الوقت أثناء الاستلقاء على السرير.

إطفاء الهاتف والكمبيوتر

للنوم بسرعة، يجب إبقاء الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو أي أدوات أخرى بعيدًا عن السرير، حيث تأخذك بعيدًا عن النوم، وقم بإطفاء الأنوار في غرفتك بمجرد الاستلقاء على السرير.

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