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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشبراوية الصوفية.. طريقة أهل الخلوة مع الله لها فلسفتها الواضحة

الطرق الصوفية
الطرق الصوفية

الطرق الصوفية، لافرق بين كل طريقة وأخرى، همّ كل طريقة العبادة والصلاة والأذكار والأوراد ، وفي النهاية كله امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته من بعده، وهي تجلي القلوب، ومن هنا تعرف الطريقة الشبراوية الخلوتية بـ أهل الخلوة، وعدد اتباعها 3 ملايين بالداخل والخارج.. تنتشر فى مصر و الجزائر وليبيا وشرق آسيا.

وتعد الطريقة الشبراوية هي أحد فروع الطريقة الخلوتية، لها فلسفتها الواضحة، التي يدركها جميع مريدي الطريقة، وهي تحري الصدق فى القول والعمل وفى الغيبيات "معاملات القلوب" وتحرى مواضع الكذب فى القول والعمل وفى الغيبيات والبعد عنها والفرار منها.

و هي إحدى الطرق التى سلكت مسلك  أهل الخلوة فهم في  خلوة دائمة مع الله،  مقرها  داخل مسجد «الشبراوى» الخاص بالطريقة فى شارع صلاح سالم جميع الطرق الصوفية لا بد لأتباعها من خلوة، لكن أتباع الخلوتية يكثرون الخلوة أكثر من غيرهم.

شروط الخلوة

داخل الطريقة الشبراوية  شروط وآداب للخلوة مع الله أهمها لا بد من استئذان شيخها  وتبدأ من يوم إلى ٤٠ يومًا يتجمع خلالها أتباع الطريقة وطرق صوفية أخرى داخل مسجد الشبراوي.

تتميز الطريقة أيضًا  بختم صلاة الصبح، وورد الستار، إضافة إلى الاهتمام بالصلاة التي تغافلها الكثير من المسلمين، وهي صلاة الضحى، فهي بالنسبة للطريقة في منزلة صلاة قيام الليل، وكل هذه الأوراد والاستغفار تجعل حبنا في الدين حماية لنا من الدنيا.

موعد الحضرة
حضرة الطريقة تكون يومي الجمعة والاثنين، في مسجدي السيدة زينب والحسين، أما في المحافظات، فالحضرة تدور في البلاد، إلا يوم الجمعة، حيث يأتي الجميع إلى القاهرة لحضور الحضرة الرئيسية للطريقة، وأهم شيء في الحضرة كما يقول شيخ الطريقة عبدالخالق الشبراوي، هي الطهارة والأدب، ثم استحضار الخشوع، ثم الذكر.

 

الطرق الصوفية الطريقة الشبراوية شروط الخلوة الحضرة

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