«الشباب والرياضة» تشارك في استقبال الإخوة السودانيين على أرض مصر بأسوان

شاركت فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في استقبال الاخوة السودانيين في جمهورية مصر العربية ، بمحافظة أسوان ، وذلك بمشاركة 30 جوالاً وجوالة من أعضاء فرق مراكز الشباب، ومساعدي منسق الجوالةومنسق الجوالة بمديريةالشباب والرياضة بأسوان .

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الرئيسي المنوط لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في التصدي للأزمات والكوارث والظروف الطارئة التي تتعرض لها البلاد ، حيث تمت تعبئة وتوزيع الوجبات الغذائية علي الاخوة السودانين القادمين إلي أسوان بمنفذ كركر.

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