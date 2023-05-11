قناة إسرائيلية: تمديد خطة إجلاء سكان غلاف غزة حتى الأحد المقبل

أعلنت قناة إسرائيلية، اليوم الخميس، تمديد خطة إجلاء سكان غلاف غزة مع استمرار التصعيد على القطاع.

وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه تم تمديد خطة إجلاء سكان غلاف غزة حتى يوم الأحد المقبل.

وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية، قصف تل أبيب والبلدات المحاذي لقطاع غزة، كرد على جرائم الاحتلال في القطاع بتوجيه الصواريخ وقذائف الهاون.

وعلى صعيد مباحثات وقف إطلاق النار، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الخميس، إن مباحثات وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، تواجه صعوبات كثيرة.

وأضافت أن حركة الجهاد، حددت ثلاثة شروط لإسرائيل لوقف إطلاق النار وهي، تسليم جثمان الأسير الشهيد خضر عدنان، ووقف الاغتيالات في الضفة الغربية، وإلغاء مسيرة الأعلام المقرر إجراؤها في شرقي القدس الأسبوع المقبل.

بدورها، نقلت (مكان) عن مصدر سياسي إسرائيلي: "إننا في هذه المرحلة غير منشغلين في وقف إطلاق النار وإنما في إطلاق النار فقط".

كما نقلت عن مصادر مطلعة على تفاصيل محادثات التهدئة، إن هناك بصيصا من الأمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار متفق عليه بالرغم من أن الرشقات الصاروخية من القطاع قد توقفت قبيل منتصف الليلة الماضية.

وزادت: "لكن من المتوقع أن تتجدد بعد تصفية علي غالي قائد الوحدة الصاروخية لدى الحركة في ساعات الليلة الماضية".