قرارات عاجلة بشأن اعتذارات الدبلومات الفنية 2023

أصدرت مديريات التربية والتعليم ، تعليمات عاجلة بشأن تقديم الاعتذار عن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 27 مايو 2023

حيث أكدت مديريات التربية والتعليم، في خطاب رسمي أنه يتم استقبال مندوب واحد فقط عن كل مدرسة يكون مسئولا عن توصيل الاعتذارات الخاصة بالمدرسة إلى مقر اللجنة الفنية، مشيرا إلي أنه لن يتم التعامل إلا مع مندوب المدرسة فقط وذلك من يوم السبت 13 مايو ولمدة ٣ أيام فقط .

وحددت مديريات التربية والتعليم، الحالات التي يسمح لها بتقديم الاعتذارات عن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022 وهي كالتالي:-

- الأم التي لديها طفل لا يزيد عن عامان الأوراق المطلوبة : ( طلب اعتذار - أصل خطاب الندب صورة طبق الأصل شهادة ميلاد الطفل).

- انتداب الزوجان معا لأعمال الامتحانات بالتعليم الفني في نفس التوقيت، والأوراق المطلوبة طلب اعتذار أصل وصورة خطاب ندب الزوجين صورة بطاقة الزوجين .

وبالنسبة للحالات المرضية للتقديم الاعتذارت عن امتحانات الدبلومات الفنية 2023، يتم تقديم طلب اعتذار وأصل خطاب الندب قرار قومسيون حديث بإجازة مرضية خلال فترة الامتحانات ۲۰۲۳ ولا يعتد بأي شهادات من أي جهة أخرى .