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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعطل حركة النقل والمواصلات بالزراعي بعد انقلاب سيارة نقل بطنطا ..صور

صدى البلد

شهد الطريق الزراعى السريع أمام قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، انقلاب سيارة نقل قمامة على الطريق بحمولتها من القمامة، مما تسبب فى تعطل الحركة المرورية بالطريق وإصابة  قائدها.

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محافظ الغربية يتفقد توريد القمح بصومعة طنطا وشونة بسيون

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بانقلاب سيارة لنقل القمامة على الطريق الزراعة أمام قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية والتنفيذية لمكان الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدى لانقلاب السيارة بحمولتها من القمامة على الطريق، وإصابة السائق وتم نقله للمستشفى الجامعة لأسعافه، وتم الاستعانة بونش وبلدوزر لرفع السيارة والقمامة من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مجددا.

محافظ الغربية يوجه بتوسيع نطاق الحملات الرقابية على كافة الأنشطة والخدمات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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