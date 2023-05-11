التشيك ومنغوليا تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

بحث وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، اليوم /الخميس/، مع وزيرة الخارجية المنغولية باتسيتسيج باتمونخ في العاصمة براغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفقا على الحاجة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

وأوضحت وزارة الخارجية التشيكية -في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني- أن الوزير ليبافسكي أكد أن البلدين سوف يناقشان التعاون التجاري بشكل أكبر خلال الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والذي سيعقد هذا في الخريف في أولان باتور وسوف يركز بشكل أساسي على سياسة المواد الخام وصناعة التعدين".

وأعرب الوزير ليبافسكي عن تقديره لإلغاء متطلبات التأشيرة للسائحين التشيكيين إلى منغوليا، وكذلك إطلاق برنامج المنح الدراسية، قائلا "يسعدني أن تبدأ منغوليا في إرسال طلابها إلى جمهورية التشيك في إطار برنامج المنح الدراسية اعتبارًا من عام 2024. ويسعدني أيضًا أن منغوليا جزء من برنامج العمال المهرة التابع للحكومة التشيكية. وبهذه الطريقة، يساهم المواطنون المنغوليون في نجاح شركات التشيك في العالم واكتساب مؤهلات قيمة وعلاقة مع بلادنا".

وأكد وزير الخارجية التشيكي مشاركة مراقبين من الجيش التشيكي (لأول مرة منذ 2016) في تمرين خان كويست العسكري لهذا العام الذي تنظمه منغوليا والولايات المتحدة الأمريكية، وأن الاهتمام التشيكي بتزويد القوات المسلحة المنغولية بالمعدات لا يزال قائما.

